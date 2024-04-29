Rusya - Çin ittifakı dağılıyor. Blinken Xi görüşmesi sonrası şok gelişme

Açıklamalarına “Küresel stratejik alanda ciddi bir kırılma ile mi karşılaştık? Veyahut Bu kırılmanın ilk işaretlerini mi alıyoruz? Çünkü özellikle fakir Güney'in ve bununla bağlantılı olarak Türkiye gibi gelişmekte veya yükselmekte olan devletlerin kadrolarının büyük önem verdiği, daha doğrusu batı emperyalizmini ve Amerika Birleşik Devletlerini dengeleyebilmesi için büyük önem verdikleri, Çin – Rus ittifakında belirgin bir sallantı, deprem öncesi fay hareketliliği mi var?” diye sorarak başlayan ZentürK, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyareti ve Rusya’daki yansımalarını mercek altına aldı.

Çin'in ABD’ye ısrarla “Ya bizimle uzlaşın yahut da çatışın” söylemi hakkında “ABD açısından Çinle uzlaşmanın çok da zor olmadığı bir gerçek. Sonuçta Çin, 1.6 milyar nüfusunu ayakta tutabilmek için çok ciddi ekonomik güce ihtiyaç duyan bir devlet. Eğer orada bir sallantı olursa önce Çin'de ama daha sonra 1.6 milyar insanın etkisiyle küresel sistemde çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz” diye konuştu.

"BİZ GÜÇLÜ BİR AMERİKA İSTİYORUZ, GÜÇSÜZ BİR AMERİKA BİZİM İŞİMİZE YARAMAZ”

ABD ile Çin arasında özellikle Trump iktidarının ortalarından itibaren yaşanan gerginliğin iki tarafa da zarar verdiğini söyleyen duayen gazeteci iki devletin de söz konusu temasla ana sorunları bir kenara koyup iletişim kanallarını güçlendirme ve bu iletişim kanallarını güçlendirme üzerinden de yeni müzakereler ve mutabakatlar sergileme yönünde önemli adımlar attığını belirtti.

Çin Başkanı Başkan Şi Cinping'in Blinken görüşmesinden sonra yaptığı "Biz güçlü bir Amerika istiyoruz, güçsüz bir Amerika bizim işimize yaramaz” açıklamasının Moskova'da ciddi bir endişe yarattığını söyleyen Zentürk, bir Rus gazetesinde çıkan makaleyi bu bağlamda izleyicileriyle paylaştı.

Çin ve Rus akademik çevreleri ve medya kuruluşlarının bağımsız olmadığını, devletin ve ana politikanın kontrolündeki yapılar olduğunun altını çizen usta gazeteci, “O yapılarda profesörler fikirlerini söylerken kuşkusuz ana akım siyasetin düşünceleri çerçevesinde bu işi yürütmeye çalışırlar. Aynı şekilde köşe yazarı ve yazarlar da benzer bir hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürür” diye konuştu. Son derece önemli olduğunun altını birkaç kez çizen Zentürk “Önümüzdeki günlere damgasını vuracak bir makale” diye takdim ettiği yazıdan bazı kısımları Türkçe çevirisini takipçileriyle paylaştı.

Pekin’deki görüşmeleri Rusya’nın çok ama çok yakından takip edildiğini vurgulayan Zentürk, Rusya’nın görüşme sonrasında yapılan açıklamalardan oldukça tedirgin olduğunu söyledi.

"BLİNKEN BU SARSINTIYI BİR DEPREME ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Son zamanlarda Pekin'in Moskova'dan giderek uzaklaştığı pek çok siyaset uzmanı tarafından dillendirilmekte. Moskova’nın büyük bir serin kanlılıkla takibe aldığı sürecin özellikle gazeteler üzerinden okunması gerektiğini salık veren duayen gazeteci Profesör Feng Yujun'nun The Economist’te yayınlanan ve 14 Nisan 2024 tarihinde yani bundan 15 gün önce önemli görülen yerleri Yeniçağ Gazetesi'nde Türkçesine yer verdiğimiz makalesine de temas etti. Makaledeki ifadelerin önemli yerlerini okuduktan sonra "Ben de bugün görebildim, 3 gün önce yayınlamış. Umarım Türk dışişleri falan bunları günü gününe takip ediyordur" açıklamasında bulundu.

Pekin Üniversitesi profesörlerinden birinin Çin Komünist Partisinin onayı olmadan The Economist gibi Britanya'nın yayın organından birinde Rusya'yı yerin dibine batıran, Kiev'i de en üst noktaya çıkaran bir yazı yayınlayamayacağını iddia eden Zentürk, bu yazıda takınılan Ukrayna yanlısı tutumun Pekin tarafından da desteklendiğini belirtti.

Her iki makale hakkında da uzun ve detaylı yorumlarda bulunan Zentürk sözlerini “Kırılma büyük buradan söylüyorum” dedikten sonra makaleden şu önemli kısmı nakletti: “Dört büyük Çin bankasının yuan bile olsa Rusya'dan gelen ödemeleri kabul etmemeleri gerçek bir alarmdır. Yaşananlar Rusya Çin ittifakının temelinde sarsıntı olduğunu gösteriyor ve Blinken bu sarsıntıyı bir depreme çevirmeye çalışıyor.”