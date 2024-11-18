Çin, Wegovy ile obezite tedavisinde yeni dönem başlatıyor

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, popüler obezite ilacı Wegovy'yi Çin pazarında satışa sunduğunu duyurdu. Çin, dünya çapında en büyük ikinci ilaç pazarı olarak, yaklaşık 180 milyon obezite hastasına ev sahipliği yapıyor. Bu adım, ilaç devinin, Çin'de geçtiğimiz Temmuz ayında onaylanan ancak henüz piyasaya sürülmeyen Eli Lilly'nin kilo kaybı ilacı ile olan rekabetini kızıştıracak.

Şirket, Wegovy'nin Çin'deki başlangıç dozunun aylık fiyatının 1.400 yuan (yaklaşık 193 dolar) olacağını açıkladı. Bu fiyat, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wegovy fiyatına benzerken, ABD’de aylık doz fiyatı yaklaşık 1.349 dolar. Ancak Novo Nordisk yetkilileri, fiyat hakkında detaylı yorum yapmadı.

Wegovy, Çin’de devletin sağlık sigortası kapsamına alınmıyor. Çin'in 1.4 milyar nüfusunun çoğunluğuna temel sağlık hizmetleri sunan devlet sigortası, Wegovy gibi pahalı ilaçları kapsamadığı için ilacın maliyetini karşılamak isteyen hastaların özel sigorta veya cebinden ödeme yapması gerekiyor. Novo Nordisk, ilacın erişilebilirliğini artırmak amacıyla ticari sigorta seçeneklerini de araştırıyor. Ayrıca şirket, ilacı kullanacak hastalar için bir "dijital hasta hizmet platformu" oluşturduğunu duyurdu.

Novo Nordisk, Wegovy’yi 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sundu. Wegovy, şu anda ABD dahil olmak üzere 15 farklı ülkede güçlü satış rakamlarına ulaşmış durumda ve şirketin hisse değerlerini rekor seviyelere taşıdı. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 449 milyar dolar.

Şirketin Çin pazarındaki hedefi, tedaviye para ödeyebilecek hastalar olacak. Wegovy, haftalık enjeksiyon şeklinde uygulanan bir tedavi olup, ilacın etkinliğini artırmak amacıyla üretim kapasitesini hızla artırmak için çalışmalar yapılıyor. Analistlere göre, önümüzdeki on yıl içinde küresel kilo kaybı pazarının 150 milyar doları aşması bekleniyor, bu da büyük ilaç şirketlerinin bu pazarda daha fazla pay almasını teşvik ediyor.

Novo Nordisk’in Çin pazarına girmesi, küresel ilaç endüstrisinde önemli bir adım olarak görülüyor ve Wegovy'nin gelecekte daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.