Çin yerel yönetim tahvil ihraçlarında düşüş

Kaynak: Bloomberght
Çin yerel yönetim tahvil ihraçlarında düşüş
Çin yerel yönetimleri geçen seneye oranla daha az tahvil ihracına çıkmayı planlıyor ve bu durum merkezi yönetimin borçlanmada ipleri eline almasıyla sonuçlanabilir.

Çin yerel yönetimleri bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 1,08 trilyon yuan (150 milyar dolar) tahvil ihraç etmeyi hedefliyor. Bugüne kadar gerçekleşen ihraçlar daha da düşük borçlanma seviyesine işaret ediyor.
Yılın ilk sekiz haftasında yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği tahvil ihracı geçtiğimiz seneye oranla yüzde 58 düştü. Standard Chartered Ekonomisti Ding Shuang’a göre yerel yönetimlerin yavaşlayan tahvil ihraçları sonucunda yatırım açığını kapamak üzere merkezi yönetim daha büyük borçlanma aracı ihraçları gerçekleştirebilir.
Çin’de yerel yönetimler gayrimenkul sektörü gibi yüksek kaldıraçlı pozisyona sahip bulunuyor ve bu borçluluk seviyesi bazı ekonomistlerin görüşüne göre potansiyel bir krizin çıkış noktası olarak tahmin ediliyor.

İlgili Haberler
ABD küresel LNG piyasasındaki payını yüzde 21'e yükselterek lider oldu
ABD küresel LNG piyasasındaki payını yüzde 21'e yükselterek lider oldu
THY Teknik AŞ ile Silk Way West Hava Yolları arasında anlaşma imzaladı
THY Teknik AŞ ile Silk Way West Hava Yolları arasında anlaşma imzaladı
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Brent petrolün varil fiyatı 80,62 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 80,62 dolar
Son Haberler
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı Gündem
Putin, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Yerel Haberler
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı Spor
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı
Demirde Çin baskısı Ekonomi
Demirde Çin baskısı
Erdoğan 70 yaşında Gündem
Erdoğan 70 yaşında
Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu Gündem
Kaza yapan sürücü aracında ölü bulundu