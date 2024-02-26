Çin yerel yönetim tahvil ihraçlarında düşüş

Çin yerel yönetimleri bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 1,08 trilyon yuan (150 milyar dolar) tahvil ihraç etmeyi hedefliyor. Bugüne kadar gerçekleşen ihraçlar daha da düşük borçlanma seviyesine işaret ediyor.

Yılın ilk sekiz haftasında yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği tahvil ihracı geçtiğimiz seneye oranla yüzde 58 düştü. Standard Chartered Ekonomisti Ding Shuang’a göre yerel yönetimlerin yavaşlayan tahvil ihraçları sonucunda yatırım açığını kapamak üzere merkezi yönetim daha büyük borçlanma aracı ihraçları gerçekleştirebilir.

Çin’de yerel yönetimler gayrimenkul sektörü gibi yüksek kaldıraçlı pozisyona sahip bulunuyor ve bu borçluluk seviyesi bazı ekonomistlerin görüşüne göre potansiyel bir krizin çıkış noktası olarak tahmin ediliyor.