Çin yönetiminin 2024 büyüme hedefleri

Çin yönetimi yıllık büyüme hedefini yüzde 5 civarında olduğunu aktardı ve emlak piyasasındaki çöküş ile yerleşik deflasyon sebebiyle sekteye uğrayan ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla daha fazla teşvik açıklanacağı beklentilerini artırdı.

Ayrıca Pekin 2024’te işsizliğin yaklaşık yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmesini ve şehirlerde 12 milyon yeni iş yaratmayı amaçlıyor. 2024 tüketici enflasyonu hedefi de geçtiğimiz yıl ile aynı seviyede yaklaşık yüzde 3 olarak hesaplandı. 14. Ulusal Halk Kongresi’nin bugünkü açılışında çalışma raporunu açıklayan Çin Başbakanı Li Qiang, “Bu hedefleri gerçekleştirmek bizim için kolay değil. Tüm cephelerden politika desteğine ve ortak çabalara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.