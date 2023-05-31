Çınar yaprağı her derde derman

Doğal ağrı kesici olduğu bilinen çınar yaprağının neredeyse her sağlık sorununa iyi gelmesi dikkat çekti.

Çınar yaprağı her derde derman

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çınar yaprağının faydaları dikkat çekti.

ÇINAR YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Kemik sağlığını koruyor.

-Çınar yaprağı, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

-Kireçlenmeye iyi geliyor.

-İltihapların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Ödem söktürücü özellikler gösteriyor.

-Doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.

-Özellikle eklem ve kemik ağrılarını hafifletiyor.

-Diş sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

-Mideye iyi geliyor.

-Yanıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Saç sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

ÇINAR YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Çınar yaprağı genel olarak çayı demlenerek tüketilen bir malzeme. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş çınar yapraklarından nasıl çay yapacağı ise merak konusu oldu.

ÇINAR YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

1 su bardağı suyu kaynatıp bardağa alın. Ardından üzerine 1-1,5 yemek kaşığı kadar kurutulmuş çınar yaprağı koyun ve 10 dakika bu şekilde demlendirin. Ardından süzüp afiyetle için.

Malzeme miktarını kişi sayısına ve ihtiyacınıza göre aynı oranda artırabilirsiniz.

Eğer saç sağlığınız ya da yanık izi gibi cildinizde oluşan bir sorun için çınar yapraklarından destek almak isterseniz demlediğiniz çınar yaprağı çayını soğutun ve saçlarınıza dipten uca, parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. Cildinize de temiz bir pamuktan destek alarak sürebilirsiniz.

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