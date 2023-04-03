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Çınar yaprağı kireçlenmeyi nasıl önler

Kireçlenmeye karşı çınar yaprağı kürü iyi gelir mi? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:06
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Çınar yaprağı yararları nelerdir

Çınar yaprağı kireçlenmeyi nasıl önler
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Halk arasında yaşlılık hastalığı diye bilinen kireçlenme, çok oturmaktan, hareketsizlikten ve hastalık nedeni ile yatağa bağlanmaktan kaynaklanır. Ama şu sıralar gençlerde de görülüyor sık sık. Nedeni yine spor yapmama, çok oturma. Kireçlenmeye iyi gelecek bir formül var işin aslı. Ama uygularken dirayetli olmak, hemen pes etmemek gerekiyor. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar yaprağı kürü tarifi:

MALZEMELER

İki adet büyük boy taze (yeşil) ya da kurutulmuş çınar yaprağı

Bir su bardağı klorsuz su

NASIL UYGULANMALI

Çınar yapraklarını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın. Bir su bardağı klorsuz suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak bir dakika kaynatın. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra sıcakken süzün. Ilıyınca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için.

Not: İki içim arasında en az üç saat fark olmalı. Bu küre 30 gün ara vermeden devam edin. Her defasında taze olarak hazırlayın.

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