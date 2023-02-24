24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı   

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobilin içinde tüfekle vurulmuş şekilde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Ali Gülmüş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:35
Takip Et

Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı   

Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı   
+
Aa
-

Olay, geçtiğimiz günlerde Germencik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gülmüş ile N.B., arasında alacak verecek olduğu ve bundan dolayı aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. 160 bin lira alacağı olan N.B., parasını almak için arkadaşı C.Ç.’ye söyledi.

C.Ç., ise arkadaşı V.K., ile birlikte Ali Gülmüş’ü Germencik’e çağırdı. Hiçbir şeyden habersiz  Germencik’e giden Gülmüş ile C.Ç. ve V.K., arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, C.Ç., tüfeği alarak 24 yaşındaki Ali Gülmüş’e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Gülmüş hayatını kaybetti. Paniğe kapılan Ç.Ç. ve arkadaşı V.K., kiralık bir otomobille cesedi Kuşadası’na getirerek tarlada otomobille birlikte bıraktığı ileri sürüldü.

Yapılan ihbar sonrası ceset Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yapılan incelemeler ve 190 saatlik kamera tespiti sonucu şüpheli 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi serbest bırakılırken 11 kişi bugün Kuşadası Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından cinayet şüphelisi Ç.Ç., V.K. ve azmettirici olduğu ileri sürülen N.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)                            

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
3
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
5
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
6
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
7
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.