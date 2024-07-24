Cinayet şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA
Cinayet şüphelisi yakalandı

Erzurum’da Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi C.Y.’yi operasyonla yakaladı.

Erzurum Jandarma yaptığı operasyonla cinayet şüphelisi C.Y.’yi yakaladı.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak ; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 23 Temmuz 2024 tarihinde icra edilen operasyonla, Erzurum İli Karayazı İlçesinde 19.06.2014 tarihinde meydana gelen (2) şahsın “Tasarlayarak Öldürülmesi” olayının şüphelisi olarak aranan C.Y. isimli şahıs Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesinde yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır.

Şahıs Adli makamlarca tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” denildi.

Son Haberler
Rus fenomeni Tatiana Ozolina’yı öldüren hata! Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti Gündem
Rus fenomeni Tatiana Ozolina’yı öldüren hata! Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti
Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor Gündem
Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor
Yusuf Yazıcı Trabzon'da Spor
Yusuf Yazıcı Trabzon'da
Sırbistan ile Rusya gerçekten dost mu? Dünya
Sırbistan ile Rusya gerçekten dost mu?
Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli Yerel Haberler
Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli
Yalova’da ölü yunus kıyıya vurdu Yerel Haberler
Yalova’da ölü yunus kıyıya vurdu