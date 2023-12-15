Cinayet zanlısından videolu savunma

İHA'nın hıaberine göre, olay, 19 Mart Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak’ta yaşandı. 15 suç kaydı olan Ayşenur Bedel, 6 Kasım 2021’de sevgilisi Ali E.'nin 14 yaşındaki kızını silahla yaraladı.

Sevgilisi Ali E.'nin kendisine baskı yaptığını iddia eden Ayşenur Bedel, sevgilisinin evinde silahla vurularak öldürüldü. Ayşenur Bedel’in ölümünden sonra sevgilisi Ali E. ve dini nikahlı eşi Elif E., cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Ayşenur Bedel’in cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Ali E. ve Elif E., Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla yargılanıyor.

Tutuklu sanık Elif E. savunmasında, “8-9 aydır haksız yere cezaevindeyim. Bu cinayeti işleyenin Allah cezasını versin. Serbest bırakılmamı istiyorum” diye konuştu.

Ali E.'nin avukatı, mahkemeye bir video göstererek, bunun Ayşenur Bedel’in olaydan bir gün önce intihar etmeye karar verdiğini gösterdiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.