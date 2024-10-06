Cinayetleri fırsat bildi Medeni Kanun'u hedef aldı!

Cuma günü Fatih’te meydana gelen cinayette 19 yaşındaki Semih Çelik isimli bir cani 19 yaşlarındaki eski ve yeni sevgilisini yarım saat ara ile katletti. Cinayetlerinin ardından Edirnekapı Surlarına çıkan katil, öldürdüğü İkbal Uzuner’in başını keserek surlardan aşağıya attı. Sonrasında ise boynuna ip geçiren Çelik surlardan aşağıya atlayarak intihar etti.

Tüm Türkiye’nin derinden sarsıldığı cinayetler ile alakalı her geçen şok edici yeni ayrıntılar birbiri ardında gelirken Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugün yazdığı köşe yazısında kadın cinayetleri üzerinden Medeni Kanunu eleştirdi.

Yazdığı yazıda Avukat Nazan Moroğlu’nun Medeni Kanun’un yıl dönümünde yaptığı açıklamayı hedef aldı. 1926 öncesinde bu tarz cinayetlerin olmadığını savunan Karahasanoğlu kadınların Medeni Kanun yüzünden ayakta duramaz çaresizliğe düştüklerini öne sürdü.

Ali Karahasanoğlu’nun köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde oldu: