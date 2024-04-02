Cinayetten aranıyordu. Saklandığı yerde bulundu

Kaynak: İHA
Cinayetten aranıyordu. Saklandığı yerde bulundu
Samsun’da hakkında kasten adam öldürme suçundan dolayı 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, halkın huzuru ve güvenliği için icra edilen çalışmalar devam ediyor. İl Emniyetine bağlı ekipler asayiş, narkotik, trafik, terörle mücadele konularında suçluları yakalamak için kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli zanlının Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini aldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonucu A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

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