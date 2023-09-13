Çin'de 2. kayıp bakan vakası: Savunma Bakanı'ndan haber alınamıyor

Çin’de eski dışişleri bakanının ardından, bu kez de savunma bakanından haber alınamıyor.

Çin'de 2. kayıp bakan vakası: Savunma Bakanı'ndan haber alınamıyor

Çinli Bakan Li Şangfu, 15 gündür kayıp.

"Çin Savunma Bakanı Li Şangfu nerede?"

Çin basını, bu soruya yanıt arıyor.

Li, en son 29 Ağustos’ta Pekin’de düzenlenen bir forumda konuştu.

Çinli Bakan, sonrasında hiçbir etkinliğe katılmadı, kamuoyu önünde görülmedi.

PEKİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konuyla ilgili Pekin yönetiminden henüz resmi açıklama yapılmadı.

15 gündür kendisinden haber alınamayan bakan Li’nin, gözaltında olabileceği iddia ediliyor.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, mart ayında Savunma Bakanlığı görevine atanmıştı.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANININ DA NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Bakan, Rus füze sistemleri alımından dolayı ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Li’nin bir anda ortadan kayboluşu, akıllara eski Dışişleri Bakanı Çin Gang’ı getirdi.

Bir ay boyunca kayıplara karışan Çin Gang, daha sonra bakanlık görevinden alınmıştı.

Ülkenin eski dışişleri bakanının nerede olduğu ya da neden görevden alındığıysa hala belirsizliğini koruyor.

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