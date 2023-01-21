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Çığ faciası: 28 ölü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:58
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Çin'de çığ faciası: 28 ölü

Çığ faciası: 28 ölü
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İHA'nın haberine göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde geçtiğimiz Salı günü karayolu tünelinin çıkışına düşen çığ, faciaya yol açtı. 

Çığ nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, 4 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. 

Faciada toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere bin 348 kişinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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