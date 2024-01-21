Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi arttı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'de 2023 yılında elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Aralık ayında, toplamda 829 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5 artış gösterdi. Ancak nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 4,2 azaldı.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ülke genelinde 2023'te elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,7 artarak 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 artış gösterdi.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 0,9 artarak 1,35 trilyon kilovatsaate ulaştı.