İzlanda’da genç işsizlik oranı tavan yaptı

İzlanda’da 2024 Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı %3.9’a yükseldi. Bu oran, son üç ayın en yüksek seviyesi olurken, bir önceki ayda %2.7 seviyesindeydi. İşsizlik sayısı 2,800 kişi artarak 9,200’e çıktı. Genç işsizlik oranı ise dramatik bir şekilde artarak %3.5’ten %13’e yükseldi. Bu gelişme, 16 ile 24 yaş arasındaki iş arayan gençlerin sayısındaki artışı gösteriyor. Diğer taraftan, istihdam oranı %77.5’ten %78.2’ye yükseldi. Bu oran, çalışmaya devam eden kişi sayısının 500 kişi artarak 226,900’a çıkmasıyla kaydedildi. İş gücüne katılım oranı da %79.6’dan %81.4’e çıktı.

İZLANDA'NIN İŞGÜCÜ PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

İzlanda'nın işgücü piyasasında son dönemde önemli değişiklikler yaşanıyor. Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, önceki aya göre %1.2 artarak %3.9’a yükseldi. Bu artış, yıl sonu dönemiyle birlikte işgücü piyasasında yaşanan genel bir gerilemeyi işaret ediyor. Kayıtlı işsizlerin sayısı bir önceki ay ile kıyaslandığında 2,800 kişi artarak 9,200’e çıktı. Bu, büyük oranda iş arayan gençlerin ve mevsimlik işlerin etkisiyle açıklanabilir.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI ENDİŞE VERİCİ YÜKSELDİ

En dikkat çeken gelişme, 16-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranındaki patlama oldu. Bu oran, bir önceki ay %3.5 iken Aralık ayında %13’e çıkarak son yılların en yüksek seviyesini gördü. Gençlerin iş bulma oranlarındaki bu hızlı artış, ekonomideki belirsizlikler ve genç iş gücüne yönelik iş olanaklarındaki daralma ile ilişkilendiriliyor. Birçok gencin geçici işlerde çalışması ve kalıcı istihdam sağlayacak fırsatların az olması, işsizlik oranının yükselmesine neden oldu.

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İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ ANCAK...

Aralık ayında, İzlanda'da istihdam oranı küçük bir artış göstererek %78.2’ye yükseldi. Bir önceki ayda bu oran %77.5 olarak kaydedilmişti. Ancak bu artış, toplamda sadece 500 kişilik bir istihdam artışıyla sağlandı ve ülke genelindeki iş gücünün yalnızca küçük bir kısmı istihdam edildi. Bu durum, iş gücüne katılım oranının %81.4’e çıkmasında etkili oldu. İş gücüne katılım oranındaki bu artış, iş arayan ancak henüz işe girmeyen kişilerin sayısındaki artışı da gözler önüne seriyor.

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İZLANDA'DA EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İzlanda’daki işsizlik artışı, ekonomik belirsizliklerin ve küresel krizlerin etkisiyle iş gücü piyasasında daralmaların başladığını gösteriyor. 2024 yılı sonunda artan işsizlik oranı ve gençlerin daha fazla işsiz kalması, hükümetin ve işverenlerin daha fazla önlem almasını gerektiriyor. Ekonomik toparlanma sürecinin hızlanması ve genç iş gücüne yönelik özel politikaların devreye girmesi, İzlanda'nın işsizlik oranlarını kontrol altına alabilmesi için kritik öneme sahip.

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