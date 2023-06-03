Çin’de hortum: 13 yaralı

Çin’in Liaoning eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı. Bölgede hızlı tren seferleri iptal edildi.

Çin’de hortum: 13 yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Tieling kentindeki Jingouzi kabasında dün hortum meydana geldi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, hortumun etkili olduğu noktalarda 13 kişi yaralandı, en az 60 ev ile 300 hektarlık tarım arazisi hasar gördü.

HIZLI TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kasabaya itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edilirken, elektrik hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Bölgede ayrıca hızlı tren seferleri de iptal edildi.

Eyalete bağlı Shenyang ve Fuxin kentlerinde de hortum görüldüğü ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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