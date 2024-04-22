Çin'de İnci Nehri Deltası sellerin etkisi altında

Eyalet basınına yansıyan haberlere göre, Şaoguan şehrinde geniş alanlar sel sularıyla kaplanırken toprak kaymaları yaşandı.

Ciangwan kasabasına bağlı 6 köyde mahsur kalanları kurtarmak için 300 acil durum personeli bölgeye sevk edildi. Çingyüen'de ise su seviyesinin bazı yerlerde apartmanların birinci katlarına kadar yükseldiği belirtildi ve 60 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.

İnci Nehri'nin güney kolu olan Bey Nehri boyundaki yerleşimlerde alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Eyaletin Sel ve Afet Önleme Dairesi, nehirdeki su seviyesinin 100 yılın en yüksek düzeyine çıkacağını bildirmiş, daha sonra bu düzeyin 50 yılın en yüksek seviyesi olduğunu güncellemişti.

Guangdong eyaletinin kuzey ve batı kesimleri aylardır süren sağanak yağışların etkisi altında. Sellerin artmasıyla birlikte Ulusal Meteoroloji Merkezi turuncu alarm ilan etti, bu da Çin'in sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.