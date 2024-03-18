Çin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa açıklamalar yaptı.

Musa, 12 Mart ve 18 Mart'ın, Türk milletinin birlik ve dayanışma içerisinde olduğu zaman nice zorluklara göğüs gerebildiğini gösteren iki önemli yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı 1. ve 2. İnönü Muharebelerinin zorlu günlerinde yazdığını hatırlatan Musa, "Elbette, her milletin istiklalinin timsali olan bir milli marşı mevcuttur. Ancak işgal güçlerine karşı milletin yekvücut bağımsızlık mücadelesi verdiği bir ortamda ve her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş muhtemelen yoktur." dedi.

Musa, Mehmet Akif'in milletine hediye ettiği İstiklal Marşı'nın, bugün yurdun her köşesinde ve dünyada Türk bayrağının dalgalandığı her noktada ilk günkü heyecanla okunduğunu vurgulayarak, "Akif'in vurguladığı gibi, bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancımız, Cumhuriyetimizin nice 100 yıllarında rehberimiz olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te kazanılan deniz zaferi ve akabindeki kara zaferinin, İstiklal Harbi'ni ve Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen birer destan olduğuna ve Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya kanıtladığına dikkat çeken Musa, "Çanakkale, milli benliğimizde bütün şehitlerinin aziz hatıralarının toplandığı yerin adıdır." şeklinde konuştu.

Musa, Çanakkale'de destanlaşan kahramanlarla birlikte tüm şehitlerin anısının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.