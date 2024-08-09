Çin’de konteyner gemisinde patlama

Konteyner gemisinde şiddetli patlama

Olay, yerel saatle 13.40 civarında gerçekleşti ve anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, patlamanın ardından gemideki kargoların etrafa saçıldığı, alevlerin yükseldiği ve yoğun bir duman tabakasının yayıldığı görüldü.

Çin medyası, patlamanın yarattığı şok dalgasının 1 kilometre uzaklıktan hissedildiğini bildirdi. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.