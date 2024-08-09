Çin’de konteyner gemisinde patlama

Kaynak: İHA
Çin’de konteyner gemisinde patlama

Çin'in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan Limanı'nda, Tayvanlı bir nakliye firmasına ait Liberya bandıralı “YM Mobility” adlı konteyner gemisinde güçlü bir patlama meydana geldi.

Konteyner gemisinde şiddetli patlama

Olay, yerel saatle 13.40 civarında gerçekleşti ve anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, patlamanın ardından gemideki kargoların etrafa saçıldığı, alevlerin yükseldiği ve yoğun bir duman tabakasının yayıldığı görüldü.

Çin medyası, patlamanın yarattığı şok dalgasının 1 kilometre uzaklıktan hissedildiğini bildirdi. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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