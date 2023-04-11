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Çin'de kum fırtınası uyarısı

Çin'in kuzeyindeki bozkır ve çöl bölgelerinde, soğuk hava ve sert rüzgarların yol açtığı kum fırtınalarının 18'den fazla bölgeyi etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:27
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Çin'de kum fırtınası uyarısı

Çin'de kum fırtınası uyarısı
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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, kum fırtınaları nedeniyle ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri için "mavi alarm" verildiği bildirildi.

Açıklamada, Sincan Uygur, İç Moğolistan ve Ningxia Hui özerk bölgeleri, Gansu, Şaanşi, Şanşi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin, Heylonciang, Hubey, Hınan, Anhui, Ciangsu eyaletleri ile başkent Pekin, Şanghay ve Tiencin şehirlerinin kum fırtınalarından etkileneceği belirtildi.

Bu, Çin'in kuzey ve kuzeydoğusu için bu yıl yapılan 4. kum fırtınası uyarısı oldu.

Çin'in dört aşamalı meteoroloji uyarı sisteminde maviden sonra sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı alarm düzeyleri geliyor.

Meteorologlar, kuzey çölleri ve steplerinin kış aylarında yetersiz yağış alması nedeniyle yer yüzeyinde biriken kum ve tozun, kuzeyden güneye esen rüzgarlarla taşınarak kum fırtınalarına sebep olduğunu kaydetti.

HAVA KİRLİLİĞİ "ZEHİRLİ" SEVİYEDE

Başkent Pekin'de, kum fırtınası nedeniyle hava kirliliği kritik seviyelere yükseldi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki ölçüm istasyonunun verilerine göre, hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM2.5" yoğunluğu, bu sabah itibarıyla 418'e, 10 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM10" yoğunluğu 999'a çıktı.

Uluslararası Hava Kalitesi Endeksine göre, söz konusu seviyeler, insan sağlığı açısından "zehirli" kategorisinde hava kirliliğine işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yıllık ortalama 5 mikrogramın üzerindeki PM2.5 ve 45 mikrogramın üzerindeki PM10 yoğunluğunu "insan sağlığına zararlı" kabul ederken, bu değerlerin üzerindeki hava kirliliğine maruz kalmanın solunum ve kalp damar hastalıklarına yol açabileceği uyarısı yapıyor. (AA)

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