﻿Çin’de korkutan sıcaklar

Çin geçtiğimiz yaz rekor sıcaklıklara ulaşmıştı. Ancak henüz ilkbaharın başında olmasına rağmen şimdiden yüksek sıcaklıklar ölçülmeye başlandı.

The Guardian’ın haberine göre Wuhan kentinde geçtiğimiz pazartesi 26 derecelik sıcaklık ölçüldü. Bu değerler mart ayı ortalamasının neredeyse 12 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yaz da rekor sıcaklıklar gören Çin, 70 günlük kuraklık yaşayarak 40 dereceyi görmüştü. Ülkenin hava durumu bürosu, 2023'ün küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bir başka aşırı hava yılı olacağı konusunda uyardı.

Çinli hava durumu yetkilileri, geçen hafta rutin bir aylık basın brifinginde, Şubat ayının tamamı için ortalama sıcaklıkların normalden 1,6 derece daha yüksek olduğunu ve ortalama yağışın da ortalamadan %3,9 daha düşük olduğunu söyledi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi müdür yardımcısı Gao Rong, değişen hava modellerinin, baharın Yangtze nehrinin güneyindeki birçok bölgeye erken geldiği, bazı durumlarda normalden 20 gün kadar erken geldiği anlamına geldiğini söyledi.