Çin'de orta yaşlı kadınlara özel cazibe kampı: Eşlerini baştan çıkarmayı öğreniyorlar

Çin'de açılan cazibe kampı, toplumun geniş kesimlerinde tartışmaların odağı haline geldi. Kimileri bu tür programların kadınlara özgüven kazandırdığını ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını savunurken, diğerleri bunun etik dışı bir girişim olduğunu ve kadınların hassasiyetlerinden yararlanıldığını düşünüyor. Bu tartışmalar, Çin toplumundaki cinsellik algısının ne kadar derin bir tabu olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Hangzhou kentinde faaliyet gösteren bu kamp, kadınlara "erkekleri baştan çıkarma" tekniklerini öğretiyor. Kurslara katılmak isteyen kadınlar, 400 dolar ödeyerek bu eğitimlerden faydalanabiliyor. Programın temel amacı, kadınların eşleri tarafından aldatılmasının önüne geçmek. Organizasyon ekibi, kadınların cazibe ve çekicilik konularında bilgi sahibi olarak evliliklerini daha güçlü hale getirmelerini hedeflediklerini söylüyor.

KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Kampa özellikle 35 ile 55 yaş arası kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Reklamlarında "Cinsel çekicilik, kadınların hayatlarının kontrolünü eline almasını sağlar" ifadesi yer alan kamp, sosyal medyada da dikkat çekti. Eğitimde, kadınların kendi bedenlerini keşfetmeleri ve cinsel cazibelerini artırmaları öğretiliyor. Programda, öpüşme tekniklerinden seksi danslara kadar birçok başlık bulunuyor. Kadınların baştan çıkarma sanatını öğrenmesi üzerine kurulu olan derslerde, geleneksel iç çamaşırlarının kullanımı da öğretiliyor. Kadınlara, eşlerine daha çekici görünmenin yollarını gösteren bu kurslar, toplumun farklı kesimlerinden hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

DERSLERİ KADIN TERAPİSTLER VERİYOR

Kampın dikkat çeken bir diğer yönü ise, derslerin kadın terapistler tarafından verilmesi. Katılımcılar, kurslardan sonra kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini ifade ediyor. Bazı kadınlar, aldıkları bu eğitimin sadece evlilikleri için değil, kişisel gelişimleri için de faydalı olduğunu belirtiyor. Kampa katılanlar, bedenlerini daha iyi tanımaya başladıklarını ve çekici olmanın yaştan bağımsız bir durum olduğunu fark ettiklerini dile getiriyor.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK ELEŞTİRİ VAR

Ancak kampın getirdiği tartışmalar da azımsanacak gibi değil. Çin’de cinsellik, hâlâ toplumun büyük bir kesimi tarafından bir tabu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, bu tür bir eğitimin verilmesi ülkede farklı tepkilere yol açtı. Sosyal medyada birçok kullanıcı kampı eleştirdi. Bazı yorumlar, bu programın "hassas durumdaki kadınları hedef alan etik dışı bir girişim" olduğunu savunuyor. Cinselliğin, kadının bir "kontrol aracı" olarak kullanılmasının yanlış olduğu görüşü yaygın bir şekilde dile getirildi.

BU KAMP İLİŞKİLERİ CANLANDIRIYOR MU?

Çin basınında da geniş yankı bulan bu kamp, birçok kişi tarafından eleştirilse de, bazı kadınlar bu tür programların, orta yaş krizine giren kadınlara yardımcı olabileceğini savunuyor. Katılımcı kadınlar, kursların kendilerine özgüven kattığını ve cinsel kimliklerini keşfetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle, uzun yıllar evli kalan ve zamanla eşleriyle olan ilişkilerinde heyecanı kaybeden kadınlar, bu kampın ilişkilerini canlandırdığına inanıyor.

KADIN HAKLARI AÇISINDAN DOĞRU MU?

Ancak eleştiriler yalnızca sosyal medyayla sınırlı değil. Bazı uzmanlar, bu tür kampların toplumsal cinsiyet rollerini daha da pekiştirdiğini ve kadını yalnızca "eşini tatmin eden bir birey" olarak tanımladığını öne sürüyor. Ayrıca, kadınların cinsel cazibesini evliliklerini sürdürmenin temel unsuru olarak göstermenin, kadın hakları açısından geriye bir adım olduğu düşünülüyor.