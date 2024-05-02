Çin’de otoyolun çökmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun şiddetli yağışlar nedeniyle çökmesi sonucunda meydana gelen facianın bilançosu artmaya devam ediyor.

Otoyolun çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükselirken, otoyolun 17.9 metrelik bölümünün çöktüğü alanda, 23 aracın bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, hasarlı araçların dev bir vinçle çamurdan çıkarıldığı fark edilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Diğer yandan, olayın ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı iletildi. Otoyol, her yönden trafiğe kapatılırken, arama kurtarma çalışmaları için itfaiye ekipleri, maden kurtarma uzmanlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla personel görevlendirildi.