Çin'de resesyon alarmı. İmalattaki daralma üç aydır sürüyor

İktisatçılar dünyanın 2. büyük ekonomisinin resesyon alarmı verdiğine vurgu yaptı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verileri kapsamında, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan düşerek 49,1'e indi.

Mayısta 50 puanın altına gerileyen endeks, haziran ve temmuz dönemlerinde büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

İmalat PMI içindeki hem imalat hem yeni siparişler alt endekslerinde düşüş gözlemlendi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi, temmuzda 48,5 iken ağustosta yüzde 48,7'ye çıktı.

NEDEN GERİLEME VAR?

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası ve fırtınaların imalat aktivitesini negatif yönde etkilediği, bazı sektörlerde ölü sezon olması sebebiyle durgunluk görüldüğü açıklamasında bulundu.

İmalat PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesini görmüş, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e inen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda ise 49,4'e inmişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri içeren imalat dışı PMI ağustosta büyüme seyrini korudu. Temmuzda 50,2 olan endeks ağustosta 50,3'e yükseldi.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 50'den 50,2'ye çıkarken, inşaat sektörü alt endeksi 51,2'den 50,6'ya geriledi.