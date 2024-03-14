Çin’de restoran patlamasında bilanço artıyor!

Kaynak: İHA
Çin’de restoran patlamasında bilanço artıyor!
Çin’in Hebei eyaletindeki restoranda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, yaralananların sayısı ise 27 oldu.

Çin’in Hebei eyaletinde bir tavuk restoranında dün meydana gelen patlamada bilanço her geçen gün artıyor.

Sanhe bölgesindeki restoranda gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralananların sayısı ise 27’ye yükseldi.

Yetkililer, yaralanan 14 kişinin tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiğini aktarırken, çevredeki iş yerlerinde ve park halindeki araçlarda da büyük hasara neden olan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

GEÇEN YIL 31 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çin’in Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi olan Yinchuan kentinde geçtiğimiz yıl yine bir restoranda patlama meydana gelmiş, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olayın ardından ülke genelinde güvenlik revizyonu yapılması talimatını vermişti.

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