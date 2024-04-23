Çin’de sel ve toprak kayması. 4 ölü 10 kayıp

Kaynak: İHA
Çin’de sel ve toprak kayması. 4 ölü 10 kayıp
Çin’de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Meydana gelen felakette, en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çin’in güney kesimlerinde, Guangdong eyaleti başta olmak geçen haftadan itibaren etkisini arttıran şiddetli yağışların bilançosu belli oldu. Şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında; Zhaoqing şehrinde 3, Shaoguan şehrinde 1 olmak üzere en az 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, Shaoguan ve Qingyuan şehirlerinde kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtilirken, Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaklaşık 110 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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