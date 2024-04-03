Çin’de şiddetli fırtına 7 can aldı

Çin'in güneyinde yer alan Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana şiddetli fırtınalar hayatı felç ediyor.

Jiangxi acil sel kontrol merkezinin paylaştığı bilgilere göre eyaletin başkenti Nanchang ve Jiujiang dahil 9 şehri etkisi altına alan fırtınadan 54 ilçede 93 bin kişi yaşanan fırtınadan etkilendi. Eyalet genelinde şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybederken 3’ünün Nanchang kentinde 11 ve 20 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şiddetli yağış ve dolu yağışına yol açan fırtınadan dolayı 2 bin 751 evde hasar meydana geldi, 5 bin 700 hektarlık tarım arazisi zarar görürken, ekonomik kaybın ilk tahminlere göre 150 milyon yuan ( 21,1 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.