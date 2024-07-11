Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberinde yetkililer, Çongçing'in 254,6 milimetre yağış aldığını duyurdu ve son gelişmeleri aktardı.

Yetkililer, bu sayının şehir için rekor seviyede olduğunu ifade etti. 4 kişinin şiddetli yağışlar sonucu "jeolojik felaketler" nedeniyle öldüğünü, 2 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra yetkililer, dün akşamdan bu yana etkisini devam ettiren yağışlar nedeniyle bölgedeki 15 nehirde su seviyesinin arttığına ve alarm seviyesine ulaştığını vurguladı.