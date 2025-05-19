Çin'de üretim dayanıyor, satışlar zayıflıyor

Çin’in sanayi üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artış gösterdi. Bu oran, Mart ayındaki yüzde 7,7’lik büyümeye göre daha düşük olsa da, Reuters anketine göre beklenen yüzde 5,5’lik artışı geride bıraktı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’na göre üretimdeki bu direnç, hükümetin vergi teşvikleri ve kamu harcamalarıyla uyguladığı “ön yüklü” destek politikalarının etkisini yansıtıyor.

Economist Intelligence Unit kıdemli ekonomisti Tianchen Xu, "Nisandaki direnç, büyük ölçüde öne çekilmiş mali desteklerin sonucudur" diyerek devletin müdahalesinin üretim üzerindeki etkisini vurguladı.

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ABD İLE SÜRPRİZ ANLAŞMA

Çin ve ABD, Nisan başında uygulamaya konulan karşılıklı tarifelerin büyük kısmını kaldırmak üzere geçen hafta sürpriz bir anlaşmaya vardı. 90 günlük bir "ticarî ateşkes" ilan edildi. Bu gelişme, küresel tedarik zincirlerini sarsan ve küresel resesyon kaygılarını artıran ticaret savaşında önemli bir yumuşama olarak değerlendiriliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, bu anlaşmanın ikili ticaret hacmini artıracağını ve küresel ekonomik toparlanmaya katkı sunacağını belirtti.

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EKONOMİSTLERDEN TEMKİNLİ UYARI

Ancak uzmanlar, Başkan Donald Trump’ın öngörülemez tavrının Çin ekonomisine gölge düşürmeye devam edeceğini söylüyor. Şu anda Çin ihracatı, yüzde 30 oranındaki ek tarifeler nedeniyle zayıf seyrediyor. Xu, üretimdeki güçlü artışa rağmen ihracat teslimatlarının neredeyse durma noktasına geldiğini vurguladı.

Fu Linghui ise Çin’in küresel ticaret yapısındaki yeniden şekillenmeye rağmen direncini koruduğunu ve rekabet gücünü yitirmediğini ifade etti.