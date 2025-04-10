ABD enflasyonu son 6 ayın en düşük seviyesinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon oranı, Mart 2025 itibarıyla ikinci ay üst üste düşüş göstererek yüzde 2,6 seviyesine geriledi. Bu oran, Ekim 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük enflasyon olarak dikkat çekiyor. Şubat ayında enflasyon yüzde 2,8 olarak ölçülmüştü. Uzmanlar, bu yavaşlamada enerji fiyatlarındaki düşüşün büyük rol oynadığını belirtiyor. Benzin ve doğal gaz fiyatlarında son aylarda görülen gerileme, tüketici fiyat endeksinin genel seviyesini aşağı çekti.

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AYLIK ENFLASYON SEKİZ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yalnızca yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu, son sekiz ayın en düşük artışı olarak kayda geçti. Şubat ayında ise aylık artış yüzde 0,2 seviyesindeydi. Gıda ve temel mallar gibi bazı kategorilerde fiyat baskısının hâlâ hissedildiği belirtilse de genel görünüm enflasyonun kontrol altına alındığı yönünde.

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ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DA YUMUŞAMA VAR

ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği çekirdek enflasyon da yavaşlama eğiliminde. Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışlandığı yıllık çekirdek enflasyon oranı Mart ayında yüzde 3,0’a geriledi. Bu oran, Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 3,1 düzeyindeydi. Aylık çekirdek enflasyonda ise küçük bir artış dikkat çekiyor. Şubat ayında yüzde 0,2 olan bu oran Mart'ta yüzde 0,3'e yükseldi.

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GÜMRÜK TARİFELERİ ENFLASYONU TERSİNE ÇEVİREBİLİR

Piyasalarda, enflasyondaki bu olumlu tabloya rağmen yeni risklerin sinyalleri veriliyor. Şubat ayından bu yana yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Özellikle Çin'den yapılan ithalata getirilen yüzde 10'luk ek vergi ile birlikte, küresel çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan daha yüksek gümrük vergileri tüketici fiyatlarını yeniden tırmandırabilir.

Ekonomistler, bu yeni tarifelerin etkisinin birkaç ay içinde hissedilmeye başlanacağını öngörüyor. Eğer maliyetler ithalatçılar tarafından doğrudan tüketicilere yansıtılırsa, yılın ikinci yarısında yeniden yükselen bir enflasyon grafiğiyle karşılaşılması mümkün.

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FED’İN FAİZ POLİTİKASI ÜZERİNDE ETKİSİ OLABİLİR

Tüm bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından da büyük önem taşıyor. Enflasyondaki düşüş eğilimi, Fed’e faizleri sabit tutmak ya da indirmek için alan tanıyor. Ancak ticaret politikalarından kaynaklı fiyat baskıları yeniden artış gösterirse, Fed’in beklenenden daha uzun süre sıkı para politikasını sürdürmesi gündeme gelebilir.

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TÜKETİCİ GÜVENİ VE HARCAMALARDA BELİRSİZLİK

Enflasyonun yavaşlaması tüketici harcamalarını destekleyebilecek bir gelişme olarak öne çıksa da gümrük vergilerinin yaratacağı belirsizlik, tüketici güvenini olumsuz etkileyebilir. ABD’de hanehalkı harcamalarının büyük bir kısmı ithal ürünlere bağlı olduğu için fiyatlarda yaşanacak herhangi bir artış, ekonomik büyüme hızını da düşürebilir.