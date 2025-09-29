Çin'de yeni beş yıllık kalkınma planı için geri sayım başladı

Çin Komünist Partisi, Ekim ayı sonunda başlayacak Dördüncü Kongre'nin 20–23 Ekim tarihlerinde Pekin’de düzenlemeye hazırlanıyor. Politbüro’nun pazartesi günü gerçekleştirdiği oturumda alınan karar uyarınca kongrenin ana gündemini 2026–2030 dönemini kapsayacak olan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı oluşturacak.

Kongreye parti liderleri dışında 370’ten fazla Merkez Komite üyesi iştirak edecek. Yeni planın taslağı Politbüro’da gözden geçirilirken, ortaya çıkacak nihai metin kongrede onaylandıktan sonra 2026 Mart’ında yapılması beklenen Ulusal Halk Meclisi oturumunda yasalaşacak.

Çin’in 2025 sonunda nihayete erecek mevcut 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı sürecinde ortaya çıkan ekonomik yavaşlama, genç nüfusta giderek artan işsizlik oranı ve doğum sayısındaki düşüş gibi zorluklar, yeni planın omurgasını oluşturacağa benziyor.

Uzmanlar Çin Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamalarda, tartışmaya açılacak yeni kalkınma planının “yüksek kaliteli kalkınma, teknolojik yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve iç talebin artırılması” gibi başlıklara odaklanacağına dair ipuçları taşıdığına dikkat çekiyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ocak–Haziran 2025 arasında yürütülen görüş toplama kampanyasında 3,11 milyondan fazla önerinin kendilerine ulaştığını, halktan toplanan görüşlerin plan taslağına dahil edilmesi konusunda son derece talepkar olacağını açıkladı.

Yeni planın dış politika ve ekonomik denge stratejilerinde daha temkinli bir yaklaşım taşıyabileceği öngörülüyor. Uzmanlar Çin yönetiminin, ABD ile yaşanan ticaret savaşları ve küresel belirsizlikler ışığında, dışa bağımlılığı azaltma, stratejik sektörlerde yerli üretimi artırma ve ticaret ilişkilerini çeşitlendirme gibi araçlara daha fazla ağırlık verecek bir plana yakın olduğunu vurguluyorlar.

Dördüncü Kongre sonrası yayımlanacak planın Çin’in ülke içi ekonomik dönüşümünü ve küresel rekabetteki konumunu belirleyecek önemli ipuçlarını taşıması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde plan taslaklarının kamuoyuna detaylı olarak sunulması bekleniyor.