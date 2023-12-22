Çin'deki depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 148'e yükseldi

Kaynak: AA
Çin'deki depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 148'e yükseldi
Çin devlet medyası, ülkenin kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 148'e yükseldiğini duyurdu.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ölenleri sayısı arttı.

Çin devlet medyasına göre, Gansu'da can kaybı 117'ye, depremin hissedildiği komşu Qinghai eyaletinde ise 31'e yükseldi. Böylece depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 148'e ulaştı.

TEDAVİLER SÜRÜYOR

Gansu'da 282 yaralının tedavisi sürerken, 17 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Qinghai'de ise 166 yaralının tedavisine devam edilirken, kayıp durumdaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

- Deprem bölgesi

Çin, büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri. Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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