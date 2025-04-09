Çin'den ABD'ye vergi tepkisi: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere uyguladığı vergi tarifesi büyük tepki ile kaşılandı. Bazı ülkeler bu adıma karşılık vergiye zam yaptı.

Son olarak Çin'in ABD'ye yaptığı vergi güncellemesine karşılık ABD, vergiyi yüzde 104 artırdı.

Son Dakika - Beyaz Saray'dan Çin'e ek vergi kararı 'yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi'

"ÇİN BOĞUN EĞMEYECEK"

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu adıma tepki göstererek "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasını yaptı.

ABD yönetimi Çin'in misilleme önlemlerini geri çekmemesi nedeniyle yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Yeni uygulama bu sabah itibarı ile geçerli oldu.