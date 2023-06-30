Çin'den AnadoluJet'e 6 uçak geliyor

Çin devletinin yönettiği şirketten THY yönetimi AnadoluJet için 6 uçaklık anlaşma yaptı. CDB Aviation'ın finansmanıyla Boeing 737 MAX serisi altı uçan Türkiye'ye gelecek.

Çin'den AnadoluJet'e 6 uçak geliyor

Çin devletinin yönettiği China Development Bank Financial Leasing’e (CDB Leasing) ait CDB Aviation ile görüşen THY, şirket ile 6 uçaklık kiralama anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Çinli şirketin Avrupa’daki iştiraki olan CDB Aviation’ın sağladığı finansmanla Boeing 737 MAX serisi 6 uçağın daha kiralama süreci başlayacak.

Böylece THY ile Çinli şirket arasında yapılan yeni kiralama ile toplam uçak sayısı 9’a çıkmış olacak. 2024 ve 2025 yıllarında teslim edilecek olan 6 uçak, Anadolujet filosuna katılacak. Çinli CDB Aviation’ın İcra Kurulu Başkanı Jie Chen, yaptığı açıklamada “Değerli müşterimiz Türk Hava Yolları ile sipariş defterimizden yapılacak altı adet 737 MAX uçak teslimatının finansmanı için bu yeni kira sözleşmelerini imzalamış olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

ÇİN HÜKÜMETİ KONTROLÜ ALTINDA
6 adet MAX uçağının eklenmesiyle CDB Aviation ve THY, geçen yıl 3 uçak kiralama için anlaşma imzalamıştı. 38 yıldır faaliyet gösteren leasing şirketi China Development Bank Financial, Çin Kalkınma Bankası tarafından destekleniyor. Çin Kalkınma Bankası ise Çin Devlet Konseyi'nin doğrudan yetkisi altında ve dünyanın en büyük kalkınma finans kurumu olarak biliniyor.

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