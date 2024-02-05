Çin'den Avustralyalı yazara ölüm cezası

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı açıklamada, Çin'in Avustralya vatandaşı Yang Hengjun'a, ulusal güvenlik suçlamalarıyla Çin’de 2019’da gözaltına alınmasından beş yıl sonra ertelenmiş ölüm cezası verildiğini belirtti.

Yang Jun olarak da bilinen Çin doğumlu Avustralya vatandaşı Yang, 2019 yılında Çin'in güneyindeki Guangzhou kentindeki havaalanında tutuklandı ve adı açıklanmayan üçüncü bir ülke adına casusluk yapmakla suçlandı.

Avustralya'ya göç etmeden önce Çinli bir diplomat olarak çalışan bir blog yazarı ve casus romancısı olan Yang, zaman zaman sosyal medyada Çin'in iktidardaki Komünist Partisine keskin bir dille yaptığı eleştirileriyle tanınıyor.