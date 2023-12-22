Çin'den çevrimiçi oyun pazarına darbe

Reuters'ın haberine göre; Çin oyun içi satın alımları oyun oynama davranışını sınırlandırarak çevrimiçi oyun endüstrisini kısıtlamaya yönelik yeni planlarını duyurdu.

Kurallar, çevrimiçi oyunlar için harcama sınırlarını kısıtlayacak. Artık çevrimiçi oyunlarda teşvik unsurları olan oyunculara her gün giriş yapmaları, oyunda ilk kez harcama yapmaları veya art arda birkaç kez harcama yapmaları durumunda ödül vermesi yasaklanacak.

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent Holdings'in (0700.HK) hisseleri Ulusal Basın ve Yayın İdareleri'nin yeni kuralları açıklamasının arından yüzde 16'ya kadar değer kaybederken, en yakın rakibi NetEase'in (9999.HK) hisseleri ise yüzde 25'e kadar değer kaybetti.

Çin yıllar geçtikçe video oyunları konusunda giderek daha sert hale geldi. Çin, 2021'de 18 yaşından küçük oyuncular için sıkı oyun süresi sınırı belirlemiş ve oyun bağımlılığı endişelerini gerekçe göstererek yeni video oyunlarının onaylarını yaklaşık 8 ay süreyle askıya almıştı.