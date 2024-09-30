Çin’den emlka piyasasına yönelik hamle

Çin, emlak sektörünü desteklemek amacıyla son yaptığı hamleyle milyonlarca aileye 5,3 trilyon dolara kadar mortgage için borçlanma maliyetlerini düşürme adımları attığını duyurdu.

Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, ev sahiplerinin 1 Kasım'dan itibaren mevcut kredi verenleriyle koşulları yeniden müzakere edebileceklerini belirtti.

Yapılan açıklama kapsamında, sabit mortgage oranlarını seçenler ayrıca mortgage kredileri için bir referans oranı olan en son kredi başlangıç ​​oranına göre yeni kredileri yeniden müzakere edebilecek.

Bu haftanın başlarında detaylı bir teşvik paketinin parçası olarak açıklanan plan, Pekin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki büyümeyi ağırlaştıran uzun süreli konut krizini sona erdirme kararlılığını dile getiriyor.

PBOC Başkanı Pan Gongsheng, Eylülün başlarında yaptığı açıklamada, tedbirlerin bireysel borçlular için vadesi geçmiş faiz oranlarını ortalama 50 baz puan indireceğini ve yıllık faiz giderlerini yaklaşık 150 milyar yuan (21 milyar dolar) azaltacağını dile getirmişti.



PBOC, Temmuzda yayımladığı bir raporda, 2023’teki ipotek tekrarden finansman hamlesinin vadesi geçmiş faiz oranlarını ortalama 73 baz puan indirdiğini ve borçluların yıllık faiz giderlerini yaklaşık 170 milyar yuan azalttığını duyurmuştu.