Çin'den FBI'a koronavirüs yanıtı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, FBI Direktörü Christopher Wray'in koronavirüs pandemisinin Çin tarafından kontrol eden bir laboratuvardan sızmış olabileceği iddiasını reddetti.

TASS'ın aktardığına göre, Wray'in dün yaptığı bir açıklamada koronavirüs pandemisine Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardaki sızıntının neden olabileceğini öne sürmesi Pekin'den sert karşılık buldu.

"SİYASALLAŞTIRMA ÇABASI"

Basın brifinginde konuşan Mao, "Çin, koronavirüsün kaynağını sözde arama gerekçesiyle her türlü politik manipülasyona şiddetle karşı çıkıyor" dedi. ABD'yi bilimin vardığı sonuçlara saygı duymaya çağıran Mao, "Bir istihbarat servisinin bu tür bilimsel konulara müdahil olması başlı başına meselenin siyasallaştırılması çabasıdır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Wray, "FBI, salgının büyük ihtimalle Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası sonucu yayıldığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Wray, Fox News'e verdiği demeçte, salgının kökenine ilişin çalışmalarına dair birçok bilginin gizli olduğunu belirterek, "Yalnızca şu gözlemimi paylaşabilirim. Çin hükümeti buradaki işi, bizim yaptığımız işi, ABD hükümetinin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazasıyla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.