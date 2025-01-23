Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), ülkedeki borsa hareketliliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir destek paketi açıkladı. Bu adımla, sigorta şirketlerinin 2025'in ilk yarısında hisse senetlerine en az 100 milyar yuan uzun vadeli fon aktarması hedefleniyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) Başkanı Wu Qing, devlet ve ticari sigorta şirketlerinin yıllık yeni primlerinin %30'unu A tipi hisse senetlerine ayırmalarının teşvik edileceğini duyurdu. Bu kapsamda, yatırım fonlarının da A tipi hisse senetleri portföylerini her yıl %10 oranında artırmaları planlanıyor.

YENİ FİNANSAL ADIMLAR

Plan çerçevesinde, yatırım fonlarının yönettikleri hisse bazlı fonların artırılması, fon satış ücretlerinin düşürülmesi ve borsa yatırım fonlarının yaygınlaştırılması gibi önlemler bulunuyor. Çarşamba günü ise Çin, emeklilik fonlarının yerel borsalarda daha fazla yatırım yapabilmesi için yeni düzenlemeler başlattı.

EKONOMİK DURGUNLUK VE ABD POLİTİKALARI BASKISI

Son aylarda Çin borsaları, ekonomik yavaşlama endişeleri ve ABD'deki Trump yönetiminin olası politika değişiklikleri nedeniyle baskı altında. Uzun vadeli yatırımları teşvik eden bu stratejinin, borsalardaki durgunluğu kırması hedefleniyor.

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