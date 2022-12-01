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Çin'den İngiltere'ye "iç işlerine müdahale" suçlaması

Çin'in Londra Büyükelçiliği, İngiliz milletvekillerinden oluşan bir heyetin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle İngiltere'yi Çin'in "iç işlerine müdahale" ile suçladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:31
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Çin'den İngiltere'ye "iç işlerine müdahale" suçlaması

Çin'den İngiltere'ye ''iç işlerine müdahale'' suçlaması
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Çin, İngiltere'yi "iç işlerine müdahale" ile suçladı. Çin'in Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle İngiltere Çin'in "iç işlerine müdahale" ettiği ileri sürülerek, Çin'in çıkarlarını baltalayan her şeye güçlü bir şekilde yanıt verileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Çin tarafı, İngiltere tarafını taahhüdüne uymaya, tek Çin ilkesini ihlal eden her türlü eylemi durdurmaya ve Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırıyor. İngiltere tarafının Çin'in çıkarlarını baltalayan hamleleri, Çin tarafından sert tepkilerle karşılanacaktır" ifadeleri kullanılarak, söz konusu ziyaretin Tayvan'ın bağımsız olmasını isteyenlere yanlış bir mesaj gönderdiğinin altı çizildi.

Komite başkanı Alicia Kearns, Çin'in açıklamasına yanıt olarak, "Demokrasilerin birbirleriyle diyaloga girmesi tamamen doğrudur. Çin Komünist Partisi İngiliz milletvekillerine yaptırım uygulayarak diyaloğu kapatmayı seçmiş olsa da, Hint-Pasifik'teki dostlarımızla ilişki kurmanın ve onları dinlemenin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

İngiliz milletvekilleri oluşan Komite, bugün Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang ile bir araya gelirken, yarın ise Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile görüşecek

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