Çin’den korona sansürü için akıl almaz yöntem: Escort kullanıyorlar

Twitter, Çin'den gelen ve ülkedeki katı COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yaşanan yaygın protestolar hakkındaki haberleri sansürlemeyi amaçlayan rahatsız edici bir içerik dalgası yaşıyor.

Örneğin, Twitter'da resmi Çince karakterler kullanarak herhangi bir Çin şehri arandığında, bot hesaplarından gelen pornografik ve eskort hizmetleri içeriği gösteren sonsuz tweet'lerle karşılaşılıyor. Bu da aranılan konu ile ilgili sonuçlar almayı imkansız hale getiriyor. Çin hükümetine ait olduğundan şüphelenilen bot içeriği, ülkedeki insanların haberleri görmesini ve Çin vatandaşlarının protesto düzenlemesini zorlaştırmaktadır.

Çin merkezli bir veri analisti tarafından hazırlanan bir raporda, mikroblog platformundaki rahatsız edici tweet'lerde son üç gündür önemli bir artış yaşandığı aktarıldı.

Çin sosyal medya platformlarında katı bir şekilde sansürlendiğinden, protestocular iletişim için Twitter ve Telegram gibi yabancı platformlara yöneldiklerini açıkladı. Bununla birlikte, bu platformlar da ülkede yasaklı ve bu nedenle insanlar VPN'leri kullanmak zorunda kaldı.

Sadece birkaç gün önce, Çin'in Zhengzhou bölgesi, ertelenen ikramiyeler ve COVID-19'un yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle yüzlerce Foxconn işçisi ile polis arasında şiddetli bir çatışmaya tanık olduğunu belirtti.

Twitter çalışanı The Washington Post'a şirketin sorunun farkında olduğunu ve sorunu çözmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca, yeni CEO Elon Musk şirketin Trust & Safety ekibini kovduğundan dolayı, şirketin kötü niyetli davranışlarla etkili bir şekilde nasıl mücadele edebileceği henüz belli değil.