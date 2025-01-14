Çin'den piyasaya bir müdahale daha

Çin Merkez Bankası'nın açıklaması Yuan'ı dengeledi

Çin borsalarında Salı günü görülen toparlanma, Şangay Bileşik Endeksi'nin %1,4 artarak 3.200 puanın üzerine çıkmasını ve Shenzhen Bileşeni'nin %2,6 yükselerek 10.050 seviyesine ulaşmasını sağladı. Bu gelişme, Çin'deki hisse senetlerinin üç ayın en düşük seviyelerinden toparlanmasını temsil ediyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), 2025 yılı itibarıyla piyasa istikrarını sağlama konusunu öncelikli hedef olarak belirlediğini açıkladı. Komisyon, piyasaları desteklemek adına gereken tüm önlemleri alacağını ifade etti. Bu kapsamda, CSRC'nin merkez bankasıyla iş birliği yaparak hisse alımlarını teşvik etmeye yönelik finansman olanakları sağlamayı planladığı bildirildi.

POZİTİF BEKLENTİLER VE SEKTÖREL YÜKSELİŞ

UBS ve Goldman Sachs gibi önde gelen yatırım bankaları, Çin hisse senetleri konusunda iyimser bir yaklaşım sergiledi. Bankalar, güçlü kurumsal kârlılık ve devam eden politika desteği sayesinde Çin borsalarının pozitif bir görünüm sunduğunu belirtti.

Borsalarda hemen hemen tüm sektörlerde artış kaydedilirken, teknoloji, yeni enerji ve finans hisseleri en çok değer kazananlar arasında yer aldı. Bu sektörlerdeki büyùme odaklı hareketler, yatırımcı güvenini artırdı.

DÜZENLEYİCİ ADIMLARIN ETKİSİ

Uzmanlar, Çin hükûmetinin piyasa düzenlemelerine ağırlık vererek daha fazla yatırımcı çekmeyi hedeflediğini vurguluyor. Bu adımlar, yalnızca borsa performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Çin ekonomisinin genel istikrarına katkı sağlayabilir.

Çin’in gücülü adımlarla desteklediği hisse senedi piyasaları, 2025 yılı boyunca yatırımcıların radarında olmaya devam edecek gibi görünüyor.