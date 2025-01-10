Çin Merkez Bankası'nın açıklaması Yuan'ı dengeledi

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) beklenmedik açıklaması, offshore yuan'ın 7,35 seviyelerinde dengelenmesine neden oldu. Banka, tahvil arzındaki eksiklik nedeniyle hükümet tahvili alımlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu sürpriz adım, Merkez Bankası'nın likiditeyi yönetmek amacıyla uzun bir süredir tahvil alımları yaptığı bir dönemin ardından geldi. Ayrıca, tahvil piyasasında potansiyel balonlar konusunda uyarılar da yapılmıştı. Uzun vadeli tahvil getirileri, zayıflayan ekonomiye rağmen güvenli varlıklara yönelen yatırımcılar nedeniyle sürekli olarak rekor düşük seviyelere gerilemişti.

Çin Merkez Bankası açıklamasında, tahvil alımlarının arz ve talep koşullarına göre yeniden başlayacağını belirtti. Bu durum, piyasalarda dikkatle izlenen bir gelişme olarak öne çıkıyor, çünkü Çin ekonomisinin likidite yönetimi ve borçlanma süreçleri, küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

ENFLASYON VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Perşembe günü yayımlanan ekonomik verilere göre, Çin'in yıllık tüketici fiyatları 2024 Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 azaldı. Kasım ayında bu oran %0,2 olarak kaydedilmişti. Aralık ayında yaşanan bu enflasyon düşüşü, piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, Mart ayından bu yana görülen en düşük enflasyon seviyesini işaret etti.

Öte yandan, üretici fiyatları yıllık bazda %2,3 azaldı. Bu düşüş, Kasım ayında kaydedilen %2,5'lik gerilemeye göre daha küçük bir azalma oldu. Ancak bu, Çin'deki üretici deflasyonunun 27. ayına işaret ederken, bu ayki daralma son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki bu daralma, özellikle üretim sektöründeki baskıları ve talep düşüşünü yansıtıyor.

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YUAN'IN GELECEĞİ

Çin Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını durdurma kararı, yuan üzerindeki baskıları azaltırken, aynı zamanda Çin ekonomisinin daha derinleşen sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Enflasyonun düşük seviyelere inmesi ve üretici fiyatlarının zayıflaması, Çin'in ekonomik büyümesinin zorlu bir döneme girdiğini gösteriyor. Ancak Merkez Bankası'nın açıklamaları, piyasalara likidite yönetimi konusunda bir nebze güven verdi. Önümüzdeki dönemde, Çin'in ekonomik verilerinin ve hükümet politikalarının yuan ve genel piyasa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, küresel ekonomik dengeyi etkileyebilir.

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