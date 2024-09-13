Çin'den PwC'ye rekor ceza

Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, Büyük Dörtlü şirketine sert bir şekilde tepki göstererek, PwC Zhong Tian LLP'nin, geliştiricinin yerel amiral gemisi birimi Hengda Real Estate'in 2019 ve 2020'deki yıllık sonuçlarını denetlerken ve tahvil ihracına yardımcı olurken Evergrande'nin dolandırıcılığına "göz yumduğunu" ve hatta "hoş gördüğünü" tespit ettiğini söyledi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) tarafından hazırlanan raporda "PwC'nin davranışı basit bir denetim başarısızlığının ötesine geçiyor. Bir dereceye kadar Hengda Real Estate'in mali dolandırıcılığını ve kurumsal tahvillerin hileli ihracını örtbas etti ve hatta göz yumdu" deniliyor.

Yetkililer, CSRC'nin Mart ayında geliştiriciyi 2020'ye kadar olan iki yıllık bir süre zarfında 78 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlamasından bu yana PwC'nin Evergrande'nin muhasebe uygulamalarındaki rolünü inceliyor.

İş durdurma ve para cezaları, Çin'deki Büyük Dörtlü Muhasebe firmasının şimdiye kadar aldığı en ağır cezalar olma özelliği taşıyor.