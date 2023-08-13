Çin'den Tayvan'a kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai’nin ABD’ye yaptığı ziyaret kınanırken, Lai için “Tam bir baş belası” ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: AA
Çin'den Tayvan'a kınama

Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin dün ABD’ye yaptığı ziyaret Çin tarafında krize neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, William Lai'nin ABD'ye yaptığı kısa ziyaret kınandı. Bakanlık, “Lai, Tayvan'ın bağımsızlığı için ayrılıkçı pozisyona inatla tutunuyor ve o baştan sona tam bir baş belası” açıklamasını yaptı.

Tayvan’ın Çin’in temel çıkarlarının çekirdeği olduğu belirtilirken, ABD’ye “Tek Çin” politikasına uyması konusunda çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, Çin’in güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü adımların atılacağını ifade etti.

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