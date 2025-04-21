Çin’den ticaret savaşına karşı erken hamle: Harcamalar rekor kırıyor

Çin, 2025 yılına girerken küresel ticaret gerilimlerinin etkisini azaltmak ve yavaşlayan dış talebe karşı iç piyasayı canlandırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde kamu harcamalarını büyük oranda artırdı. 2022’den bu yana en hızlı artışın yaşandığı bu dönemde, Çin hükümeti planlanan bütçe harcamalarının yüzde 22’sini yılın ilk üç ayında kullandı. Bu oran, ülkenin ekonomik direnç oluşturmak için ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

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YATIRIMIN ODAĞI: ALTYAPI, TEKNOLOJİ VE SOSYAL REFAH

Yapılan harcamalar, özellikle altyapı projelerine, teknolojik yeniliklere ve sosyal refah programlarına yönlendirildi. Hedef, bir yandan istihdam olanaklarını artırmak ve halkın güvenini pekiştirmek, diğer yandan da üretken sektörleri destekleyerek ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak. Pekin yönetimi, teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle yarı iletken ve yapay zeka sektörlerine ciddi kaynak ayırıyor.

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BÜYÜME TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYONLAR

Tüm bu çabalara rağmen, dünyanın önde gelen bankaları Çin’in 2025 yılı büyüme tahminlerini aşağı çekmeye başladı. JPMorgan, HSBC ve UBS gibi büyük finans kuruluşları büyüme öngörülerini yüzde 4’e veya daha da altına indirerek, hükümetin yaklaşık yüzde 5 olan hedefinin altında bir görünüm çiziyor. Bu durum, Çin’in aldığı önlemlere rağmen dış talepteki daralmanın ve süregelen tarifelerden kaynaklı kayıpların etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

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YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Ulusal Halk Kongresi’nde açıklanan ekonomik teşvik paketlerinin hayata geçirilmesine hız verildi. Çinli yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde yeni mali teşviklerin devreye alınacağı sinyalini vererek, proaktif bir politika yaklaşımı sergiliyor. Bu tutum, ekonomik canlılığı korumak için hükümetin tetikte olduğunu ve gerekirse büyümeyi destekleyecek ilave harcamalara başvuracağını ortaya koyuyor.

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TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİNE KARŞI KALKAN

Çin’in erken dönemde yoğun bütçe harcaması yapması, ABD ile süregelen ticaret savaşı nedeniyle oluşan belirsizliklere karşı bir tür ekonomik kalkan oluşturmayı hedefliyor. Özellikle Amerikan tarifeleriyle karşı karşıya kalan ihracatçı firmaların desteklenmesi, ülkenin sanayi gücünü koruması açısından kritik önemde. Ayrıca iç tüketimin artırılması, Çin’in ihracat bağımlılığını azaltarak daha dengeli bir büyüme modeli oluşturmasına yardımcı olabilir.

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EKONOMİK MOMENTUMUN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Pekin yönetimi, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ülke içindeki ekonomik ivmenin korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor. İç talebin canlandırılması, işsizliğin azaltılması ve yatırımların hızlandırılması yoluyla Çin’in küresel büyüme motorlarından biri olmaya devam etmesi isteniyor. Bu kapsamda küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan kredi olanaklarının artırılması ve kırsal kalkınma projelerine de özel önem verilmesi planlanıyor.