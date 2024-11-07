Çin'den Trump'a tebrik mesajı

Kaynak: İHA
Çin'den Trump'a tebrik mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve ABD'nin iş birliğinden kazanç sağladığını fakat çatışmalardan zarar gördüğünü söyledi. İstikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentilerine uyduğunu kaydeden Şi, "Her iki taraf, karşılıklı saygı içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerine bağlı kalarak diyaloğu güçlendirmeli" dedi.

Çin ile ABD arasında istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilerin iki ülkenin çıkarına olduğunu belirten Şi, uluslararası toplumun beklentisine de vurgu yaptı.

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