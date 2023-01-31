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Binlerce sıfır araç Türkiye'ye geliyor. Marka ve modeller belli oldu

Çin’den Türkiye’ye 4 bin adet sıfır araç geliyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:27
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Çin'den Türkiye'ye 4 bin adet sıfır araç geliyor

Binlerce sıfır araç Türkiye'ye geliyor. Marka ve modeller belli oldu
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Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabından gerçekleştirilen videolu paylaşımda, Çin'den 4 bine yakın sıfır aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye'de gündem olan araçların son zamanlardaki modelleri ile dikkatleri üzerine çeken Çin markasının Chery olduğu açıklandı.

Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın araç İzmit/Derince limanına gelecek.

NİSAN AYINDA SATIŞA SUNULACAK

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Nisan ayında Türkiye satışlarına başlamaya hazırlanan Chery, bu kapsam dahilinde devam ettirdiği hazırlıkları somut adımlarla hayata geçiriyor. Chery ilk aşamada satışa sunacağı TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5'in ilk partilerini Türkiye'ye törenle sevk edildiğini açıkladı.

CHERY’DEN AÇIKLAMA

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si; sevkiyat töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, "Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya'ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık. Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery'nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye'deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak" ifadelerine yer verdi.

MODELLER

Türkiye'de satışa sunulacak olan Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı Getrag 7 DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir biçimde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor.

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