Çin'i kızdıracak hamle. 'Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu' hayata geçirildi

ABD, Japonya ve Güney Kore, 5 Ocak’ta Washington’da Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları, toplantının sonunda ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, üç ülkenin Güneydoğu Asya ve Pasifik’teki ada ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi ve siber güvenlik gibi alanlarda da ortak çıkar ve değerlere dayalı bir işbirliği geliştirmek için çalışacakları belirtildi.

Üç ülke, Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı korumak için de üçlü deniz güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı. Açıklamada, Çin’in Güney Çin Denizi’nde yasa dışı hak iddialarını destekleyen tehlikeli ve saldırgan davranışlarını kınadıkları ve Hint-Pasifik sularındaki statükoyu güç ve zor kullanarak değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı oldukları ifade edildi. Açıklamada, Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarın uluslararası toplum için hayati önem taşıdığı ve Çin ile Tayvan arasındaki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

Üç ülke, ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarını durdurması ve tamamen nükleer silahlardan arındırılması için uluslararası toplumla birlikte çalışacaklarını duyurdu. Açıklamada, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini ve Rusya ile artan askeri işbirliğini şiddetle kınadıkları ve Kuzey Kore’deki insan hakları ihlallerine son verilmesi gerektiği vurgulandı.