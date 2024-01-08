Bakandan flaş çağrı. “Savaş olabilir halkımız hazır olsun”

Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda konuşan Bohlin, Rusya’yı ciddiye almaları gerektiğinin altını çizerek, “İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir” diye konuştu.

“210 YILDIR BARIŞ İSVEÇ HALKI İÇİN HOŞ BİR YOLDAŞTI”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumunun geçen yıl daha da kötüleştiğini belirten Bohlin, Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Bohlin konuşmasının devamında, “Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım” dedi.

Hükümetin, İsveç’in savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık yaratarak savunma kabiliyetini yükseltmeye çalıştığını belirten Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncinin de kendileri için örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.